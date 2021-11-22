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Первый дом по реновации в районе Марфино передадут под заселение в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый дом по реновации в районе Марфино передадут под заселение в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Комарова Карта всех событий

Первую новостройку в столичном районе Марфино по программе реновации жилищного фонда планируют передать под заселение в 2022 году. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 22 ноября.

Он отметил, что многоэтажка расположилась на улице Академика Комарова.

— Новостройка на 88 квартир на улице Академика Комарова будет передана под заселение в 2022 году. Планируется, что новые квартиры будут предложены более чем 140 жителям пятиэтажного дома № 8 на той же улице, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин добавил, что в настоящий момент в районе Марфино планируют расселить и снести 37 жилых домов, в которых проживают около семи тысяч москвичей. Для реализации такого плана власти подобрали четыре стартовые площадки.

— С началом заселения дома на Академика Комарова Марфино станет десятым районом в округе, в котором идет переселение жителей по программе реновации, — заключил руководитель департамента.

До этого Сергей Левкин рассказал, что с момента начала программы реновации было расселено 131 здание.

По его словам, 42 дома из общего числа было расселено в 2021 году. Таким образом, с начала года около 22 тысяч человек переселили в новостройки.

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