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Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Руслановой

Иван Юминов

Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Руслановой
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери актрисы Нины Руслановой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 22 ноября.

— Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери. Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком, — написал глава государства.

Артистка, как уточнил он, не играла, а буквально проживала судьбы своих героинь. Память о Руслановой навсегда сохранится в сердцах друзей, поклонников и родных, приводит слова Путина сайт Кремля.

21 ноября сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года под Харьковом. С самого рождения она воспитывалась в детских домах.

После совершеннолетия девушка поступила в Харьковский театральный институт, однако проучилась здесь только год. Затем Русланова перебралась в Москву и стала студенткой Театрального училища имени Щукина.

После окончания учебного заведения, в 1969 году, актриса пришла в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. В разные годы Нина Русланова служила в театрах имени Маяковского и Рубена Симонова.

В 1988 году Русланова стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году актриса удостоилась звания народной артистки России.

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