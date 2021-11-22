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Фотовыставка о промышленности откроется в технополисе «Москва» 26 ноября

Виктория Сикерина

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Фотовыставка о промышленности откроется в технополисе «Москва» 26 ноября
Фото из личного архива Юлии Пасечник
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

Фотовыставка «Промышленность — это красиво» откроется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» 26 ноября. Автором экспозиции выступит индустриальный фотограф Юлия Пасечник. Об этом рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев в понедельник, 22 ноября.

Промышленные съемки — это основной стиль фотографа. За творческую карьеру Юлия Пасечник показала свои работы на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, международной выставке «Иннопром» и на заводе «Уралмаш».

— Создание технологических разработок — отчасти творческий процесс. Поэтому неудивительно, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» наряду с индустриальными инвесторами привлекает и креативных людей. Сотрудники предприятий наших резидентов должны иметь возможность разностороннего развития и активного нетворкинга. Выставка Юлии Пасечник откроет другой мир промышленности — одновременно масштабный и утонченный, — заявил Дегтев.

Юлия Пасечник родилась в семье потомственных художников. Однако для себя девушка решила выбрать фотографию.

— Фотография для меня — портативная машина времени, которая позволяет остановить мгновение и его сохранить. Для меня важны детали и атмосфера, из которых складывается общая картина мира, яркого и неповторимого. Говорила и буду говорить о том, что заводы для меня — настоящие шедевры, красоту которых надо показывать и испытывать от этого восторг, — заключила она.

Открытие выставки состоится 26 ноября в 16:30 по адресу Зеленоград, улица Лукина, 14, стр.1. Зарегистрироваться на открытие выставки можно через специальную форму.

19 ноября ОЭЗ «Технополис «Москва» привлекла двух новых высокотехнологичных производителей. Их мощности разместятся в лабораторно-промышленных корпусах площадки «Алабушево» в Зеленограде.

Одна из компаний занимается производством измерительного оборудования высокой точности, а другая создает водоочистительные материалы.

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