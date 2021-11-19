Два новых производства открылись на площадке технополиса «Москва»

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис «Москва»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» привлекла двух новых высокотехнологичных производителей. Их мощности разместятся в лабораторно-промышленных корпусах площадки «Алабушево» в Зеленограде.

Одна из компаний занимается производством измерительного оборудования высокой точности, а другая создает водоочистительные материалы.

В общей сложности производства арендовали свыше полутора тысячи квадратных метров площадей. Теперь там появилось более 40 новых мест приложения труда.

— Возможности brownfield-формата (c уже имеющейся инфраструктурой) позволяют арендаторам в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями в промышленную площадку реализовывать свои проекты, используя уже готовые помещения ОЭЗ «Москва», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего в «Алабушеве» свои проекты в настоящее время реализуют около 50 компаний, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания NexTouch разместила на Московской бирже облигации, пилотный выпуск составил 300 миллионов рублей. Всего компания в течение десяти лет планирует привлечь до десяти миллиардов рублей. Средства NexTouch направит на финансирование своих приоритетных проектов в области интерактивных технологий.

До этого компания, которая работает в особой экономический зоне «Технополис «Москва», разработала комплекс диспетчеризации систем медицинского газоснабжения. Предприятие «МЗ Либерец РУС», которое разработало систему управления подачи медицинских газов, специализируется на производстве медицинского оборудования.