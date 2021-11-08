В технополисе «Москва» разработали систему управления подачи медицинских газов

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания, которая работает в особой экономический зоне «Технополис «Москва», разработала комплекс диспетчеризации систем медицинского газоснабжения. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, предприятие «МЗ Либерец РУС», которое разработало систему управления подачи медицинских газов, специализируется на производстве медицинского оборудования.

— Новый продукт имеет высокую актуальность. Он поможет персоналу медучреждений избегать сбоев и аварий в работе с газораспределительным оборудованием лечебных газов, значительно повысив его надежность, что важно для пациентов, многие из которых сегодня проходят лечение от коронавирусной инфекции, — отметил Прохоров.

Отмечается, что продукция компании поставляется во многие московские и российские больницы. Так, например, оборудованием от «МЗ Либерец РУС» оснащены медучреждения Омска, Екатеринбурга, Оренбурга, Якутии, Хабаровска, Владивостока и Благовещенска.

Преимущество разработанной системы заключается в ее простоте и способности быть установленной в любой больнице.

На площадке «Алабушево» городской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» откроются три новых фармацевтических предприятия. Об этом Александр Прохоров рассказал в среду, 3 ноября.

По его словам, компании взяли в аренду около 2,5 тысячи квадратных метров площадей. На этой территории появится 80 новых мест приложения труда. Отмечается, что в сегменте фармацевтики уже работают порядка 20 резидентов технополиса. Все они вложили в свои проекты свыше 17 миллиардов рублей и произвели более тысячи рабочих мест.