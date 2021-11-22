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СВР заявила о чувстве безнаказанности Украины из-за политики Запада

Иван Юминов

Политика
СВР заявила о чувстве безнаказанности Украины из-за политики Запада
Фото: Минобороны РФ

Провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России в понедельник, 22 ноября.

— Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года, — говорится в сообщении.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тогда «сорвался с цепи» и попытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии, уточнили в службе. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в СВР.

США, как заявили в пресс-бюро, рисуют страшную картину, как «полчища российских танков» начнут разрушать города Украины. Респектабельное внешнеполитическое ведомство, как уверены в СВР, превращается в рупор «лживой пропаганды», отмечает РИА Новости.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, издание утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий.

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