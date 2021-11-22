Посвященные парку «Земля леопарда» лимитированные «Тройки» выпустили в столице

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Проездные карты «Тройка» с необычным дизайном выпустили в Москве в честь парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 22 ноября.

В ведомстве отметили, что тираж билета ограничен — 10 тысяч экземпляров.

— Мы выпустили тематическую «Тройку», которая посвящена парку «Земля леопарда». Это уникальная охраняемая территория на Дальнем Востоке, где под защитой живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка, — заявили в Департаменте.

Купить тематический проездной можно в кассах и автоматах на Кольцевой линии столичного метрополитена, говорится в сообщении.

20 ноября в Москве выпустили новую карту «Тройка» с дополненной реальностью в честь годовщины запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Ее тираж составил 10 тысяч экземпляров.

В Дептрансе добавили, что проездные начали продавать 21 ноября, найти их можно в кассах станций метро, на которых есть пересадка на МЦД.