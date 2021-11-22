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Отчислили за неуспеваемость: появились новые детали биографии экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Илья Ашуров

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Отчислили за неуспеваемость: появились новые детали биографии экс-замглавы Минпросвещения Раковой
Фото: Пресс-служба суда

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, которая проходит обвиняемой по делу о хищении в особо крупном размере, отчислили из МГТУ имени Н. Э. Баумана в 2001 году. Об этом свидетельствуют копии документов, оказавшиеся в распоряжении «Вечерней Москвы».

В биографии Раковой указывается, что она окончила «Бауманку» в 2002 году. Однако из опубликованного ниже документа следует, что ее отчислили из университета после первого курса — летом 2001 года.

— Студентку группы ФН2-22 первого курса факультета Ракову Марину отчислить из числа студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана за академическую неуспеваемость первого курса, — говорится в приказе.

Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва
Фото: Вечерняя Москва
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Фото: Вечерняя Москва

В бумагах, которые оказались в распоряжении «ВМ», сказано, что Ракова не сдала три из четырех зачетов и ни одного из пяти экзаменов, предусмотренных учебных планом по специальности «прикладная математика».

После отчисления из Бауманки Ракова проходила обучение в частном учебном заведении — в Алтайской академии экономики и права, где изучала юриспруденцию. Смогла ли вернуться Ракова в «Бауманку» позже, неизвестно.

Дело Марины Раковой

Марина Ракова обвиняется по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По предварительным данным, Ракова проводила махинации с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Документы были оформлены в 2019 году.

Находясь на посту заместителя министра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования. Примечательно, что эти деньги были предназначены для госконтрактов в рамках проекта «Учитель будущего».

Во вторник, 28 сентября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски дома у Раковой и в офисе банка.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что обвиняемая в мошенничестве экс-замминистра просвещения Марина Ракова не признает вину.

6 октября стало известно о задержании Марины Раковой. В тот же день суд арестовал ее гражданского мужа Артура Стеценко. Он пробудет в СИЗО до 5 декабря 2021 года.

Позже в отношении Марины Раковой суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря 2021 года.

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