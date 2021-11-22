Путин обсудил с Драги цены на энергоресурсы и кризис с мигрантами

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию на Украине и миграционный кризис в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительственного Дворца Киджи в понедельник, 22 ноября.

— Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, — говорится в сообщении.

Темами переговоров между лидерами стали цены на энергоносители, ситуация на Украине, а также миграционный кризис, отмечает РИА Новости.

19 ноября сообщалось, что по итогам переговоров Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева подписаны 18 документов. Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений.

Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.