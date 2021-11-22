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Свыше двух тысяч фирм контролируют траты на автостоянки через «Московский паркинг»

Виктория Сикерина

Город
Свыше двух тысяч фирм контролируют траты на автостоянки через «Московский паркинг»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше двух тысяч столичных компаний следят за расходами на стоянку корпоративных машин через сервис «Московского паркинга». Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» в понедельник, 22 ноября.

В учреждении отметили, что фирмы контролируют расходы через аккаунт юридического лица на платформе. Это не только позволяет следить за денежными средствами, но и сокращает время для оплаты парковки.

— С конца прошлого года к сервису подключились уже 2 тысячи 89 компаний. Теперь они могут подключать аккаунты сотрудников к единому парковочному счету, управлять оплатой парковки корпоративных автомобилей, приобретать парковочные абонементы, назначать правила и возможности для парковки, а также получать отчеты со статистикой по парковке автомобилей организации, — заявили в пресс-службе.

В ГКУ добавили, что такой функцией уже активно пользуются Райффайзенбанк, «Русское море», Олимпийский комитет России и Третьяковская галерея

Для подключения к сервису необходимо зарегистрировать компанию на портале государственных услуг, после зайти в раздел «Личный кабинет для организаций» «Московского паркинга» и подать соответствующую заявку, пишет агентство городских новостей «Москва».

Накануне стало известно, что более двух тысяч машин без номерных знаков эвакуировали с улиц столицы.

Самой популярной маркой среди эвакуированных автомобилей стала BMW. Более 300 машин этой марки эвакуировали с улиц города. Следом за ней идут Mercedes-Benz и KIA — более 250 и 170 машин соответственно, говорится в сообщении.

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