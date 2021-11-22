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Эксперт рассказал, как проходит тестирование электронных свидетельств о регистрации автомобилей

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, как проходит тестирование электронных свидетельств о регистрации автомобилей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

1 декабря заканчивается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронный документ содержится в специальном приложении «Госуслуги. Авто».

Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, подполковник полиции в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как долго будут проходить испытания электронных свидетельств и какими могут быть их результаты.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Тестирование электронных свидетельств о регистрации транспортного средства началось в РФ

— Тестирование специального мобильного приложение началось с 20 августа и будет проходить до 1 декабря включительно. Цель эксперимента — освобождение нагрузки подразделений Госавтоинспекции и удобство для автовладельца. Например, если в семье один автомобиль, а автомобилистов несколько, то документ будет у каждого из них в электронном виде. В ходе эксперимента при остановке машины и требовании показать документы водители смогут предъявить мобильное приложение, которое будет содержать код. Эксперимент проводится на территории всех регионов РФ. Для надлежащего проведения организовано ознакомление сотрудников с мобильным приложением, — поделилась эксперт.

Проверка документов проводится при помощи специальных устройств. Пока это эксперимент, и инспектор ДПС может потребовать предъявить и бумажный документ.

Ранее Любовь Высоцкая рассказала, все ли сотрудники ДПС обладают умениями и знаниями о том, как проводится тест по проверке электронного СТС.

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