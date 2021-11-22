Эксперт рассказал, как проходит тестирование электронных свидетельств о регистрации автомобилей
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
1 декабря заканчивается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства. Электронный документ содержится в специальном приложении «Госуслуги. Авто».
Любовь Высоцкая, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, подполковник полиции в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, как долго будут проходить испытания электронных свидетельств и какими могут быть их результаты.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Тестирование специального мобильного приложение началось с 20 августа и будет проходить до 1 декабря включительно. Цель эксперимента — освобождение нагрузки подразделений Госавтоинспекции и удобство для автовладельца. Например, если в семье один автомобиль, а автомобилистов несколько, то документ будет у каждого из них в электронном виде. В ходе эксперимента при остановке машины и требовании показать документы водители смогут предъявить мобильное приложение, которое будет содержать код. Эксперимент проводится на территории всех регионов РФ. Для надлежащего проведения организовано ознакомление сотрудников с мобильным приложением, — поделилась эксперт.
Проверка документов проводится при помощи специальных устройств. Пока это эксперимент, и инспектор ДПС может потребовать предъявить и бумажный документ.
Ранее Любовь Высоцкая рассказала, все ли сотрудники ДПС обладают умениями и знаниями о том, как проводится тест по проверке электронного СТС.