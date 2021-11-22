Автомобильный QR-код: в ГИБДД рассказали, как проходит эксперимент с цифровой копией СТС

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В настоящее время в Москве проходит тестирование электронного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС). Водители могут демонстрировать этот документ через приложение «Госуслуги. Авто». О том, нужно ли водителям столицы иметь при себе бумажную версию документа, как проходит эксперимент и насколько он успешен, «Вечерней Москве» рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД ГУ МВД России по столице подполковник полиции Любовь Высоцкая.

— Когда началось тестирование функции электронного свидетельства о регистрации транспортного средства и как долго будет проходить испытание?

— В период с 20 августа по 1 декабря 2021 года МВД совместно с Минцифры проводится эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства. В ходе эксперимента тестируется специальное мобильное приложение «Госуслуги. Авто», содержащее электронную копию регистрационного документа на автомобиль.

— Какова цель данного эксперимента?

— Основная цель — освобождение нагрузки подразделений ГИБДД, связанной с документооборотом, а также удобство для автовладельцев. К примеру, если в семье один автомобиль, а водителей гораздо больше, им не придется каждый раз передавать друг другу документы на транспортное средство. У каждого они всегда будут под рукой в электронном виде.

— Как проходит процедура проверки такого электронного документа? И во всех ли регионах проводится этот эксперимент?

— В ходе проведения эксперимента в Москве при требовании сотрудниками полиции предоставить для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства водители смогут инициативно предъявлять для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение такого свидетельства. Эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства проводится на территории всех регионов России.

Видео: Пресс-служба ГИБДД

— Все ли сотрудники ДПС обладают умениями и знаниями о том, как проводится тест по проверке электронного СТС?

— Перед проведением эксперимента на территории Москвы было организовано ознакомление сотрудников ДПС с мобильным приложением «Госуслуги. Авто». Автоинспекторы проверяют электронные документы с помощью мобильных устройств, на которые установлено специальное программное обеспечение, позволяющее считывать QR-код. Также в рамках контроля за несением службы нарядами ДПС на постах и маршрутах патрулирования организована проверка владения сотрудниками ГИБДД информацией о проводимом эксперименте, навыками использования данного приложения и его фактического использования при надзоре за дорожным движением. На данный момент сотрудники ГИБДД уже проверили через мобильное приложение более 800 электронных СТС у водителей столицы.

— Необходимо ли водителю в любом случае иметь при себе документы на автомобиль в обычном (бумажном) виде?

— Проводимый на данный момент эксперимент с электронными СТС не отменят для водителей необходимость иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. То есть в настоящее время водитель обязан по требованию сотрудников полиции предъявлять бумажное свидетельство для проверки. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 Правил дорожного движения РФ.