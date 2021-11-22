Непомнящий оценил действия Карпина на посту тренера сборной России

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Решение Валерия Карпина остаться главным тренером сборной России по футболу было ожидаемым, и оно правильное. Такое заявление сделал тренер Валерий Непомнящий.

Тренер отметил, что заявления об уходе после игры с Хорватией были сделаны на эмоциях и не имели под собой четкого понимания ситуации. Решение Карпина остаться — правильное и для него, и для команды.

По его мнению, Карпин сможет создать «свою» команду, понимающую его философию игры, только, если останется тренером сборной России и после завершения отбора на ЧМ.

Непомнящий пояснил, что в настоящее время Карпин испытывает дефицит хороших игроков, способных играть в атакующий футбол и времени.

— Одна ситуация, когда есть время на размышления между отборочными циклами. Карпин же оказался в другой ситуации, нужно было выигрывать все матчи подряд, отступать было некуда, — отметил Непомнящий в комментарии НСН.

Ранее Валерий Карпин подтвердил, что не будет уходить с поста тренера до «стыковых матчей» за выход на чемпионат мира. До этого, после проигрыша Хорватии, он сообщал, что готов покинуть свой пост.