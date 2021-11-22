В США раскрыли подробности планов России о «нападении» на Украину

Фото: Минобороны РФ

Американская разведка считает, что Россия якобы может напасть на Украину в начале 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 22 ноября.

США на прошлой неделе поделились данными разведки с европейскими союзниками, утверждает издание. Среди прочего им были переданы карты, на которых показано якобы наращивание российских войск и артиллерии.

Россия, по данным источников, планирует пересечь границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Около 100 тысяч солдат могут участвовать в данной операции, при этом войска подготовлены к потенциально длительной оккупации.

Позиции в настоящее время, по заявлениям двух источников, заняла примерно половина тактических групп. Десятки тысяч резервистов в «беспрецедентном» масштабе призваны якобы для того, чтобы обеспечивать безопасность территории на более позднем этапе, отмечает Bloomberg.

22 ноября в СВР заявили, что провокационная политика Запада укрепляет чувство вседозволенности Украины. Информация Госдепа о концентрации войск для вторжения на Украину является абсолютно ложной, подчеркнули в службе.

США, как заявили в ведомстве, рисуют страшную картину, как «полчища российских танков» начнут разрушать города Украины. Респектабельное внешнеполитическое ведомство, как уверены в СВР, превращается в рупор «лживой пропаганды».