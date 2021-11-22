Число пострадавших при взрыве газа в Махачкале достигло четырех

Фото: МЧС

Число пострадавших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале достигло четырех. Об этом сообщили в республиканском минздраве в понедельник, 22 ноября.

— Еще один получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался, — говорится в сообщении.

Среди пострадавших — мальчик с ожогами 70 процентов поверхности тела и 17-летняя девушка с ожогами шести процентов поверхности тела. Мужчине без ожогов оказывают помощь в отделении нейрохирургии.

Видео: МЧС

Под завалами дома может находиться еще один человек, уточняет ТАСС со ссылкой на источник. Кинологи приступили к поискам пострадавшего.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента. Меры прокурорского реагирования будут приняты по ее результатам, отмечает агентство.