Авто марки ВАЗ угнали в Таганском районе Москвы

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Россия, Москва, Рабочая улица, 6к1 Карта всех событий

Неизвестный гражданин угнал автомобиль марки ВАЗ в центре столицы. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 ноября.

По информации ведомства, 49-летний владелец машины заявил, что кто-то похитил его машину в ночь с 20 на 21 ноября. Машина стояла на Рабочей улице недалеко от дома 6.

Материальный ущерб от действий неизвестного пострадавший оценил в 150 тысяч рублей.

Позже, сотрудники полиции обнаружили данный автомобиль на территории Басманного района Москвы.

По данному факту проводится проверка.

На днях столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который сымитировал угон собственного автомобиля для получения страховой выплаты. Момент «угона» попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина сам садится в свой автомобиль и уезжает на нем в неизвестном направлении. В результате в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Ложный донос».