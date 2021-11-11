Мужчина сам «угнал» свою машину и стал фигурантом уголовного дела

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который сымитировал угон собственного автомобиля для получения страховой выплаты. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, собственник дорогостоящей иномарки обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что припарковал свою машину возле одного из ресторанов на улице Преображенский Вал. В тот день он вышел из заведения поздно ночью и в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине мужчина уехал домой на такси.

На следующий день он якобы вернулся на место парковки и обнаружил, что его автомобиля там нет. В полиции мужчина также заявил, что ему нанесен материальный на сумму восемь миллионов рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Мужчина преследовал личные интересы в виде материальной выгоды на получение денежной премии от страховой компании за хищение транспортного средства, — заключила Гузь.

Момент «угона» попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина сам садится в свой автомобиль и уезжает на нем в неизвестном направлении.

Видео: Пресс-служба МВД

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Ложный донос». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что сотрудник одной из столичных компаний взял ключи от служебного автомобиля Porsche и отправился кататься по городу. При этом разрешения на подобные поездки от руководства организации он не имел. На Цветном бульваре мужчина въехал в угол дома, став участником ДТП.

После происшествия он попал в больницу, а автомобиль увезли на спецстоянку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».