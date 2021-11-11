Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина сам «угнал» свою машину и стал фигурантом уголовного дела

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина сам «угнал» свою машину и стал фигурантом уголовного дела
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Преображенский Вал Карта всех событий

Столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который сымитировал угон собственного автомобиля для получения страховой выплаты. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, собственник дорогостоящей иномарки обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что припарковал свою машину возле одного из ресторанов на улице Преображенский Вал. В тот день он вышел из заведения поздно ночью и в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине мужчина уехал домой на такси.

На следующий день он якобы вернулся на место парковки и обнаружил, что его автомобиля там нет. В полиции мужчина также заявил, что ему нанесен материальный на сумму восемь миллионов рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что на самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Мужчина преследовал личные интересы в виде материальной выгоды на получение денежной премии от страховой компании за хищение транспортного средства, — заключила Гузь.

Момент «угона» попал на запись камеры видеонаблюдения. На ней видно, как мужчина сам садится в свой автомобиль и уезжает на нем в неизвестном направлении.

Видео: Пресс-служба МВД

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Ложный донос». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что сотрудник одной из столичных компаний взял ключи от служебного автомобиля Porsche и отправился кататься по городу. При этом разрешения на подобные поездки от руководства организации он не имел. На Цветном бульваре мужчина въехал в угол дома, став участником ДТП.

После происшествия он попал в больницу, а автомобиль увезли на спецстоянку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Читайте также:
доносМВДМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте