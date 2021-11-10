Мужчина взял покататься служебный Porsche и стал фигурантом уголовного дела

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Россия, Москва, улица Сретенка Карта всех событий

Московская полиция задержала 38-летнего мужчину, который подозревается в угоне дорогостоящей иномарки. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЦАО.

По данным ведомства, сотрудник одной из компаний взял ключи от служебного автомобиля Porsche и отправился кататься по городу. При этом разрешения на подобные поездки от руководства организации он не имел. На Цветном бульваре мужчина въехал в угол дома, тем самым став участником ДТП.

После происшествия он попал в больницу, а автомобиль — на спецстоянку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

До этого сообщалось, что суд направил на принудительное лечение 36-летнего москвича, который в июне этого года угнал автомобиль ДПС. Тот «угон» произошел на улице Воздвиженка, где был припаркован патрульный автомобиль столичной ГИБДД. Воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, мужчина пробрался в салон, завел двигатель и поехал кататься по столице.

Спустя некоторое время его задержали на Минском шоссе. В отношении него завели уголовное дело по статье «Угон».

Позже выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. В момент хищения машины ДПС он не осознавал опасности своего поступка.