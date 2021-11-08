Угнавшего машину ДПС мужчину направили на принудительное лечение

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Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Пресненский районный суд направил на принудительное лечение 36-летнего мужчину, который в июне этого года угнал автомобиль ДПС. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 июня. Подсудимый шел по улице Воздвиженка, где был припаркован патрульный автомобиль столичной ГИБДД. Воспользовавшись отсутствием инспектора ДПС, мужчина пробрался в салон, завел двигатель и поехал кататься по столице.

Спустя некоторое время его задержали на Минском шоссе. В отношении него завели уголовное дело по статье «Угон».

Позже выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. В момент хищения машины ДПС он не осознавал опасности своего поступка.

— Постановлением суда к мужчине применена принудительная мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — заключила Нефедова.

До этого сообщалось, что гособвинитель запросил по 3,5 года колонии для каждого из обвиняемых в «шуточном» угоне автомобиля такси, который произошел в марте этого года.