Прокурор запросил по 3,5 года колонии для блогеров, совершивших «шуточный» угон машины такси

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Государственный обвинитель запросил по 3,5 года колонии для каждого из обвиняемых в «шуточном» угоне автомобиля такси, который произошел в марте этого года. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

«Шуточный» угон машины такси

В марте 2021 года трое молодых людей вызвали такси бизнес-класса на территории «Москвы-Сити». Выполнять заказ приехал водитель на автомобиле стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Мужчины сели в машину и попросили его загрузить в багажник пакеты. Как только водитель вышел из автомобиля, за руль сел один из пассажиров и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут злоумышленники вернулись и заявили водителю, что так подшутили над ним. Все это они снимали на телефон.

24 марта полиция задержала всех участников «шуточного» угона. В отношении них завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В августе дело было передано на рассмотрение в суд.