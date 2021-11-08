Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокурор запросил по 3,5 года колонии для блогеров, совершивших «шуточный» угон машины такси

Илья Ашуров

Происшествия
Прокурор запросил по 3,5 года колонии для блогеров, совершивших «шуточный» угон машины такси
Фото: Пресс-служба Совфеда
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Государственный обвинитель запросил по 3,5 года колонии для каждого из обвиняемых в «шуточном» угоне автомобиля такси, который произошел в марте этого года. Об этом в понедельник, 8 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В суде прокурор в ходе прений сторон попросил назначить каждому из подсудимых наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

«Шуточный» угон машины такси

В марте 2021 года трое молодых людей вызвали такси бизнес-класса на территории «Москвы-Сити». Выполнять заказ приехал водитель на автомобиле стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Мужчины сели в машину и попросили его загрузить в багажник пакеты. Как только водитель вышел из автомобиля, за руль сел один из пассажиров и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут злоумышленники вернулись и заявили водителю, что так подшутили над ним. Все это они снимали на телефон.

24 марта полиция задержала всех участников «шуточного» угона. В отношении них завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В августе дело было передано на рассмотрение в суд.

Читайте также:
СудыБлогерыПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте