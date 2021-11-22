Жителям Югры понадобится приложение для выхода на улицу до 5 декабря

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Предприятия общественного питания и фитнес-клубы в этих муниципалитетах не смогут работать по ночам до 5 декабря. Кроме того, будет приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.