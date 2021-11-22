Жителям Югры понадобится приложение для выхода на улицу до 5 декабря

Жителям четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где ввели режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса, придется использовать приложение для выхода на улицу. Об этом сообщили в региональном правительстве в понедельник, 22 ноября.
— Граждане этих поселений, осуществляющие деятельность на территории муниципалитетов, с 22 ноября по 5 декабря должны оформлять уведомления в государственной информационной системе самоконтроля «Цифровое уведомление», — говорится в сообщении.
При заполнении заявки необходимо будет указать адрес и причину выхода на улицу. При этом на каждую цель имеется рекомендованное время пребывание вне жилища.
Так, на дорогу на работу выделен один час, а на рыбалку — двое суток. При этом на поход в аптеку или салон связи отведено два часа, отмечает РИА Новости.
22 ноября сообщалось, что ХМАО первым из регионов страны ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Режим будет действителен с 22 ноября по 5 декабря для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе.
Предприятия общественного питания и фитнес-клубы в этих муниципалитетах не смогут работать по ночам до 5 декабря. Кроме того, будет приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.