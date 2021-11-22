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Жителям Югры понадобится приложение для выхода на улицу до 5 декабря

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Жителям Югры понадобится приложение для выхода на улицу до 5 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где ввели режим обязательной самоизоляции для непривитых от коронавируса, придется использовать приложение для выхода на улицу. Об этом сообщили в региональном правительстве в понедельник, 22 ноября.

— Граждане этих поселений, осуществляющие деятельность на территории муниципалитетов, с 22 ноября по 5 декабря должны оформлять уведомления в государственной информационной системе самоконтроля «Цифровое уведомление», — говорится в сообщении.

При заполнении заявки необходимо будет указать адрес и причину выхода на улицу. При этом на каждую цель имеется рекомендованное время пребывание вне жилища.

Так, на дорогу на работу выделен один час, а на рыбалку — двое суток. При этом на поход в аптеку или салон связи отведено два часа, отмечает РИА Новости.

22 ноября сообщалось, что ХМАО первым из регионов страны ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Режим будет действителен с 22 ноября по 5 декабря для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе.

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Предприятия общественного питания и фитнес-клубы в этих муниципалитетах не смогут работать по ночам до 5 декабря. Кроме того, будет приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

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