Первый регион России ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

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Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) первым из регионов страны ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник, 22 ноября.

— С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание, что подтверждено QR-кодом либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим этот факт, — говорится в сообщении.

Предприятия общественного питания и фитнес-клубы в этих муниципалитетах не смогут работать по ночам до 5 декабря. Кроме того, будет приостановлено проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, отмечает РИА Новости.

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18 ноября глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов официальным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Проверка QR-кода с помощью камеры, как это было реализовано ранее, станет недоступна, заключил он.