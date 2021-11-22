Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Газпром пригрозил Молдавии прекращением поставок газа из-за долгов

Иван Юминов

Экономика
Газпром пригрозил Молдавии прекращением поставок газа из-за долгов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил в понедельник, 22 ноября. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов.

— Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ, — рассказал сотрудник предприятия.

Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, отметил Куприянов в эфире «России 24».

29 октября сообщалось, что Молдавии удалось договориться с Газпромом о продлении контракта о поставках газа на пять лет. В рамках соглашения контракт будет продлен, используя формулу, предложенную молдавской стороной.

Стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, поставки начались с 1 ноября. Кроме того, Кишинев договорился об аудите долга предприятия «Молдовагаз» и последующих переговорах для установления календарного плана расчета.

Читайте также:
газ Молдавия Газпром
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте