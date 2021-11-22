Газпром пригрозил Молдавии прекращением поставок газа из-за долгов

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Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил в понедельник, 22 ноября. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов.

— Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении Газпрома, а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, Газпромом было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ, — рассказал сотрудник предприятия.

Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, отметил Куприянов в эфире «России 24».

29 октября сообщалось, что Молдавии удалось договориться с Газпромом о продлении контракта о поставках газа на пять лет. В рамках соглашения контракт будет продлен, используя формулу, предложенную молдавской стороной.

Стороны достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены, поставки начались с 1 ноября. Кроме того, Кишинев договорился об аудите долга предприятия «Молдовагаз» и последующих переговорах для установления календарного плана расчета.