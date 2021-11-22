Путин обратил внимание Драги на провокации Украины в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Украину в обострении ситуации в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 22 ноября.

— При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту Владимир Путин подчеркнул, что Киев по-прежнему упорно отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в нормандском формате договоренностей. Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещенных Минским «Комплексом мер» вооружений, — отмечается на сайте Кремля.

18 ноября Путин заявил, что поставки Западом летального оружия Украине обостряют ситуацию в Донбассе. Киев, уверен он, демонстративно не выполняет обязательства по Минским соглашениям.

Договоренности приобрели форму международного права, но Запад «потакает» курсу Киева на их демонтаж, добавил лидер. Ситуация на востоке Украины далека от завершения, предупредил президент.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.