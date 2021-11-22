Вечорко рассказал о двукратном снижении числа госпитализаций в ГКБ № 15

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Больных в стационаре московской ГКБ № 15 стало существенно меньше, а число госпитализаций снизилось почти вполовину. Об этом сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 22 ноября.

— Больных в стационаре стало существенно меньше. Количество госпитализаций снизилось почти вполовину, — рассказал специалист.

Ограничительные меры сработали и город «медленно, но уверенно» двигается в сторону улучшения эпидемиологической ситуации, добавил он. При этом тяжесть заболевания никуда не ушла, предупредил врач.

Горожанам, по его словам, следует усилиться, как никогда, в том числе вакцинироваться и носить маски. Москва по темпам снижения заболеваемости занимает первое место по стране, отметил Вечорко в своем Telegram-канале.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.