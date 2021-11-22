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Психологи департамента ГОЧСиПБ Москвы рассказали о своей работе

Дарья Чентаева

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Психологи департамента ГОЧСиПБ Москвы рассказали о своей работе
Фото: пресс-служба Департамента по делам ГОЧСиПБ

Психологи, работающие в структурах столичного Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ), в свой профессиональный праздник рассказали об особенностях своей работы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГОЧСиПБ.

На кафедре психологической, специальной физической подготовки и первой помощи московского учебного центра ГОЧСиПБ работают шесть специалистов. Глава кафедры — Мария Филиппова.

— На наших лекциях дается материал по теме стресса и его профилактики, слушатели изучают особые состояния пострадавших и специалистов в условиях ЧС, реакции дезадаптации и приемы допсихологической помощи, особенности общения с отдельными лицами и группами людей, — рассказала специалист.

Многие преподаватели кафедры пришли в Центр уже с большим опытом в спасательном деле.

— Имея квалификацию психолога и фельдшера «лечебного дела», я проработала спасателем-медиком более 20 лет. Пришла в сферу преподавания чтобы делиться накопленными знаниями и навыками, — рассказывает преподаватель Светлана Крылова.

Психологи департамента ГОЧСиПБ Москвы рассказали о своей работе Фото: пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Отмечается, что на базе учреждения работает центр реабилитации пожарных и спасателей, который оказывает различную психологическую помощь нуждающимся.

— Психодиагностика проводится в обязательном порядке. Она позволяет не только провести оценку психоэмоционального статуса участника реабилитации, но и помогает человеку найти способы использовать сильные и слабые стороны своей личности, открыть в себе скрытые качества, — сообщила специалист-психолог Алевтина Крупнова.

Штатные психологи работают с пожарными и спасателями в пожарно-спасательных и аварийно-спасательных отрядах, а также со спасателями на воде. Специалисты сопровождают спасателей на всех этапах деятельности и объясняют им, как правильно общаться с пострадавшими.

— Мы наблюдаем за процессом, даем обратную связь, корректируем допущенные ошибки. После обучения спасатели знают как себя вести и как оказывать допсихологическую помощь при происшествиях в зоне их ответственности, — рассказала Елена Евстигнеева, психолог столичной городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

22 ноября в России отмечается день психолога. Праздник неофициальный, но является профессиональным для всех специалистов в области психологии, добавили в пресс-службе.

Около трех тысяч москвичей приняли участие в «Психолог-Fest-2021» 19-21 ноября. В мероприятии приняли участие около трех тысяч жителей города.

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