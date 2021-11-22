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Сбившего насмерть младенца в Новой Москве заключили под стражу

Иван Юминов

Происшествия
Сбившего насмерть младенца в Новой Москве заключили под стражу
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Мужчину, насмерть сбившего младенца в ТиНАО, заключили под стражу до января 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 22 ноября.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года, — рассказала представитель ведомства.

22 ноября сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с младенцем в Новой Москве. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Инцидент произошел вечером 21 ноября на территории деревни Николо-Хованское. Автомобиль «газель» сбил женщину и двух ее детей — четырехлетнего мальчика и девятимесячного младенца.

Последний в момент аварии находился в коляске, от полученных повреждений малыш скончался на месте. По данным ГИБДД, мать и второй ребенок получили незначительные травмы.

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