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Гинцбург раскрыл способ получения стерильного иммунитета от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург раскрыл способ получения стерильного иммунитета от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Стерильный иммунитет от коронавируса можно получить при использовании прививки и «Спутника V» в виде спрея для носа. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в понедельник, 22 ноября.

— Человек, который будет вакцинирован дополнительно интраназальным вариантом «Спутника V», с большой степенью вероятности будет обладателем стерильного иммунитета, что подразумевает отсутствие возможности передачи с помощью такого человека возбудителя окружающим, — рассказал специалист.

Проверка гипотезы состоится в ходе клинических испытаний, которые вскоре начнутся, уточнил он. «Спутник V» в интраназальной форме создаст еще один защитный барьер организма от вирусов, отметил Гинцбург в эфире «России 24».

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22 ноября Гинцбург также рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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