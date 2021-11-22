Двое мужчин украли алюминиевые уголки для лестницы на востоке Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, район Капотня, 4-й квартал Карта всех событий

Правоохранители задержали двух мужчин, которые украли алюминиевые уголки для лестничного спуска на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 22 ноября.

— Сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны двое местных жителей 38 и 37 лет по подозрению в краже алюминиевых уголков для лестничного спуска в количестве семи штук общей стоимостью 50 348 рублей. Установлено, что злоумышленники находились в состоянии опьянения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в парковой зоне вдоль реки в 4-м квартале Капотни. Сотрудники полиции изъяли похищенное.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

18 ноября сообщалось, что две девушки похитили несколько пар мужских трусов из магазина белья на Пресненской набережной. По словам собеседника «ВМ», кража произошла в конце августа.

Девушки украли девять мужских трусов и поспешили покинуть магазин. Материальный ущерб оценили в 3,5 тысячи рублей.

Злоумышленниц удалось задержать в Москве 17 ноября. Они уже дали признательные показания, в отношении них возбуждено уголовное дело.