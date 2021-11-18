Две девушки обокрали магазин нижнего белья в Москве

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Две девушки похитили несколько пар мужских трусов из магазина белья на Пресненской набережной. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», кража произошла в магазине белья на Пресненской набережной в конце августа. Девушки украли девять мужских трусов и поспешили покинуть магазин. Материальный ущерб оценили в 3,5 тысячи рублей.

Злоумышленниц удалось задержать в Москве 17 ноября. Они уже дали признательные показания.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

В начале ноября из магазина в центре столицы похитили дорогостоящую бутылку виски. Инцидент произошел днем 6 ноября. Неизвестный проник в магазин на Тверской улице, дом 27. Он взял со стеллажа бутылку шотландского виски 18-летней выдержки и незаметно вынес из магазина. По словам администрации, украденный алкоголь стоит почти 7,5 тысячи рублей.