Неизвестный похитил дорогостоящий шотландский виски из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Тверская улица, 27с2 Карта всех событий

Из магазина в центре столицы похитили дорогостоящую бутылку виски. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, днем 6 ноября неизвестный проник в магазин на Тверской улице, дом 27. Он взял со стеллажа бутылку шотландского виски 18-летней выдержки и незаметно вынес из магазина. По словам администрации, украденный алкоголь стоит почти 7,5 тысячи рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

До этого сообщалось о краже, которая произошла 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних вод и ушел по своим делам. Однако вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропал ноутбук и наличные деньги — 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».