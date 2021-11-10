Ноутбук и 1,5 миллиона рублей украли из иномарки на северо-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вешних Вод, 4к1 Карта всех событий

Неизвестный похитил из припаркованной на северо-востоке столицы иномарки ноутбук и крупную сумму денег. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних Вод и ушел по своим делам. Однако, вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропали ноутбук и наличные — 1,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о задержании 51-летнего москвича, который похитил из припаркованной в центре столицы машины брендовые наручные часы стоимостью 760 тысяч рублей, а также наличные. Тогда 24-летняя москвичка припарковала свою иномарку на Марксистской улице. Она оставила свою машину незапертой, не поставив ее на сигнализацию. Злоумышленник воспользовался этим.