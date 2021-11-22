Диетолог назвала безвредную суточную норму шоколада

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Диетолог Марина Аплетаева назвала ежедневную норму шоколада, которая не принесет вреда здоровью и фигуре.

— Шоколад — совершенно необязательный продукт в рационе, без него человек спокойно может обходиться всю свою жизнь. Однако если вам трудно жить без шоколада, то в среднем ежедневно можно съедать около 15 граммов, но не больше, — заявила Аплетаева.

Диетолог отметила, что лучше употреблять темный шоколад, в составе которого содержится минимум 50 процентов какао. От молочного же она порекомендовала отказаться, так как в нем много сахара, передает Пятый канал.

По словам эксперта, в качестве альтернативы шоколаду хорошо подойдет мармелад или сухофрукты. В них содержаться пищевые волокна, замедляющие усвоение сахара. Также Аплетаева порекомендовала исключить из ежедневного рациона кондитерские изделия тем, у кого диагностирован сахарный диабет, преддиабет, аллергия или болезни ЖКТ.

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