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«Отправлять репорт»: эксперт рассказал о способах борьбы со спамом

Виктория Храменкова

Общество
«Отправлять репорт»: эксперт рассказал о способах борьбы со спамом
Фото: pixabay.com

В социальных сетях и мессенджерах все чаще вирусится спам. Некоторые не знают, как бороться с ним и просто не обращают внимания, но часть людей может попасть на хитрые уловки мошенников. Однако чтобы не видеть спам вовсе — достаточно правильно настроить мессенджер или соцсеть.

Так, например, в Instagram и WhatsApp можно настроить правила добавления в группы, в Facebook – пожаловаться на контент, а в Telegram – воспользоваться ботом-модератором. Об этом рассказал директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин.

— В Instagram существует две стратегии защиты от подобного контента. Для личных аккаунтов подойдет настройка приватного режима и правил добавления в группы, например, только в случае самостоятельной подписки на учетную запись инициатора сообщества, — сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что данное действие практически избавит от спама, но могут остаться редкие запросы на подписку. На них нужно реагировать незамедлительно — блокировать и отправлять репорт с указанием причины.

Помочь автоматизировать работу в бизнес-аккаунтах Instagram способны специальные приложения. Среди них: DMpro, Parasite, DoInsta, Tooligram, Chotam, StarComment.

Кроме этого Пятунин заявил, что пользователи Facebook могут сообщить о спаме при помощи кнопки «Пожаловаться». Она предполагает получение обратной связи от службы поддержки.

Пользователям WhatsApp для того, чтобы эффективнее бороться со спамом, рекомендуется настроить «приватность». В последней версии мессенджера пользователи могут «точечно» выбрать, какие люди из списка контактов могут приглашать их в группу.

В небольших открытых группах в Telegram простой бот-модератор @combot сможет самостоятельно справиться со спамом.

— Он обеспечит временное ограничение прав новых участников групп — запрет на добавление картинок, ограничение на отправку сообщений по таймингу, — заключил специалист.

В июле эксперты телекоммуникационной отрасли рассказали, как можно блокировать спам-звонки. В этом могут помочь специальные мобильные приложения и услуги операторов.

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