Эксперты рассказали, как избавиться от спам-звонков

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Блокировать спам-звонки помогут специальные мобильные приложения и услуги операторов. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали эксперты телекоммуникационной отрасли.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что пользователь может скачать приложение, которое определяет номер звонящего. Для работы системы люди предоставляют приложению доступ к телефонной книге, но есть риск утраты персональных данных и использования их мошенниками.

— Приложения от непроверенных компаний могут собирать персональную информацию, скачивать контакты из телефонной книги и передавать их третьим лицам, — предупредил менеджер по продукту Kaspersky Who Calls Сергей Белистов.

Он добавил, что до установки приложения нужно прочитать всю информацию о разработке и выбрать проверенное, для которого безопасность обработки личных сведений является приоритетом.

Муртазин добавил, что лучше устанавливать разработки известных производителей.

Глава отдела технического сопровождения продуктов и сервисов ESET Сергей Кузнецов сообщил, что в смартфонах на платформе Android приложения с функцией «антиспам» установлены по умолчанию. Владельцам же устройств на iOS следует скачивать их дополнительно.

Муртазин считает, что услуги, которые предлагают операторы, более эффективно защищают от спам-звонков, чем приложения. По его словам, операторы могут распознать звонок и проверить его на своей сети, передает РИА Новости.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» узнали, сможет ли новый сервис МВД защитить россиян от телефонных мошенников. Эксперты поделились своими мнениями о том, как приложение будет защищать граждан и насколько охотно пользователи будут устанавливать его на телефоны.