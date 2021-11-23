Проектом «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз

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Спецпроектом для молодоженов «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз за все время его существования. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В спецпроекте собрана информация обо всех выездных площадках Москвы для регистрации брака. По словам Уханевой, популярность необычных мест для заключения брака растет. С начала 2021 года на них поженилось почти в два раза больше пар, чем за такой же период прошлого года. Поэтому для их удобства в марте 2021 года был создан сервис «Новые адреса счастья».

За это время более восьми тысяч пар подали заявление на регистрацию брака, а количество пользователей спецпроекта увеличилось на более чем 80 процентов.

Наибольше популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова. Страницу площадки на сервисе посетили около четырех тысяч раз. За время работы «Новых адресов счастья» в особняке поженились более 1300 пар.

Уточняется, что именно усадьбы и особняки чаще выбирают в качестве площадки для заключения брака. Кроме того популярностью пользуются и башни делового центра «Москва-Сити» «Федерация» и «ОКО», на которые пришлось около 40 процентов свадебных церемоний в 2021 году. Также вниманием пользователей сервиса пользуются особняк «Роял», дом торжеств «Сафиса», ресторан «Романтик» и особняк на Волхонке — около 20 процентов пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что две пары молодоженов решили провести торжественную церемонию бракосочетания на станции столичного метрополитена «Маяковская» в красивую дату 21 ноября.