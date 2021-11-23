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Проектом «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз

Евгений Белоусов

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Проектом «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Спецпроектом для молодоженов «Новые адреса счастья» воспользовались более 17 тысяч раз за все время его существования. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В спецпроекте собрана информация обо всех выездных площадках Москвы для регистрации брака. По словам Уханевой, популярность необычных мест для заключения брака растет. С начала 2021 года на них поженилось почти в два раза больше пар, чем за такой же период прошлого года. Поэтому для их удобства в марте 2021 года был создан сервис «Новые адреса счастья».

За это время более восьми тысяч пар подали заявление на регистрацию брака, а количество пользователей спецпроекта увеличилось на более чем 80 процентов.

Наибольше популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова. Страницу площадки на сервисе посетили около четырех тысяч раз. За время работы «Новых адресов счастья» в особняке поженились более 1300 пар.

Уточняется, что именно усадьбы и особняки чаще выбирают в качестве площадки для заключения брака. Кроме того популярностью пользуются и башни делового центра «Москва-Сити» «Федерация» и «ОКО», на которые пришлось около 40 процентов свадебных церемоний в 2021 году. Также вниманием пользователей сервиса пользуются особняк «Роял», дом торжеств «Сафиса», ресторан «Романтик» и особняк на Волхонке — около 20 процентов пользователей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что две пары молодоженов решили провести торжественную церемонию бракосочетания на станции столичного метрополитена «Маяковская» в красивую дату 21 ноября.

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