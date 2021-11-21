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Две церемонии бракосочетания состоялись на станции метро «Маяковская» 21 ноября

Виктория Сикерина

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Две церемонии бракосочетания состоялись на станции метро «Маяковская» 21 ноября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Две пары молодоженов решили провести торжественную церемонию бракосочетания на станции столичного метрополитена «Маяковская» в красивую дату 21 ноября. Об этом рассказала начальник дворца бракосочетания Елена Филина.

Она отметила, что идея заключения брака на выездных площадках позволяет новоиспеченным супругам начать совместную жизнь ярко и необычно.

— Торжественные церемонии бракосочетания в красивую дату 21 ноября (21.11.21) стали завершающими в проекте с московским транспортом в 2021 году. Традиционно две пары молодоженов поженились на станции «Маяковская» с 02:00 до 03:00. Станция была предназначена только для пар и их гостей, и церемонии не препятствовали пассажиропотоку. Свадебные фотосессии проходили в составах «Номерной» и «Москва-2020», — передает агентство городских новостей «Москва» слова Филиной.

До этого стало известно, что в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, столичные ЗАГСы приняли свыше 1,3 тысячи онлайн-заявлений на регистрацию брака.

При этом более 40 процентов поступивших заявлений были поданы на следующий год.

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