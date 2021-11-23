Почти 20 тысяч московских врачей прошли психологические тренинги

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Около двадцати тысяч медиков Москвы, работающих с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги. Об этом рассказала заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова.

По ее словам, программа охватывает более 150 городских медицинских организаций. Тренинги проводятся специалистами из кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы и Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева. Занятия проходят в группах, но каждый желающий может получить индивидуальную консультацию.

Тренинги начали проводить в столице с осени 2020 года. Они направлены на помощь медикам в преодолении с трудностями, которые могли возникнуть от психологического напряжения в период пандемии коронавируса. Участие в них приняли уже около 14 тысяч медицинских работников из поликлиник.

— Они позволяют врачам поликлиник и стационаров сохранять стабильное эмоциональное состояние, осваивать навыки по предотвращению стрессовых ситуаций и отрабатывать приемы профилактики профессионального выгорания, — передает слова Ефремовой официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что курс поддержки медиков состоит из психологических тренингов, а также психофизиологических методик, таких как массаж, иглорефлексотерапия, дыхательная и релаксационная гимнастика.

До этого сообщалось, что за время существования Московской службы психологической помощи ее услугами воспользовались почти два миллиона человек. Отмечается, что основными причинами обращений москвичей за психологической помощью оказались сложности в отношениях, проблемы физического и психического здоровья, а также кризисы личностного, профессионального роста.