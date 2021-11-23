Врач назвала симптомы нехватки в организме витамина В

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог крупной сети клиник, кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила симптомы нехватки в организме витамина В.

По ее словам, всего существует восемь витаминов группы В. Они, как правило, отвечают за обмен веществ в организме, который оказывает влияние на работу нервных и других клеток. Также эти витамины отвечают за состояние кожи.

Так, по словам Михалевой, о дефиците витамина В организме могут говорить такие симптомы как хроническая усталость, сонливость, головокружение и утомляемость.

— Другая группа неврологических симптомов — так называемые нейропатические: онемение и покалывание в руках и ногах, нарушение походки, мышечная слабость, боли в мышцах, особенно после физической нагрузки и даже депрессия. В пожилом возрасте дефицит витаминов группы В может сопровождаться когнитивной дисфункцией, снижением памяти, — добавила специалист.

Также врач добавила, что насторожить должны такие сигналы организма, как нарушение кроветворения, анемия, кровоточивость десен, синяки и тромбозы.

Не стоит забывать и о симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта. Насторожить должны тошнота, диарея, язвы в полости рта и боли в животе.

Другая группа относится к сердечно-сосудистой системе: восполнить запас витаминов в организме стоит, если человек чувствует повышенное сердцебиение, боли в сердце и излишние отеки.

Рекомендуется также обращать внимание на состояние кожи. Сигнализировать о проблеме могут трещины на губах, ярко-красный цвет языка и шелушение на руках.

Врач подытожила, что разнообразное питание поможет устранить проблему с нехваткой витаминов, так как микроэлементы группы В содержатся во многих продуктах животного и растительного происхождения, передает газета «Известия».

Недавно британские ученые рассказали, как витамин D может повлиять на риск возрастных заболеваний и продолжительность жизни человека. Об этом 19 ноября сообщил Daily Express. Ученые советуют принимать витамин D, так как его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, он способен продлить жизнь и приостановить старение. Витамин D можно получить в нужном количестве из солнечных лучей, однако с октября по март, когда солнце чаще скрыто за облаками, витамин следует принимать в таблетках, подчеркивают ученые.