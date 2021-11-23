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Вирусолог рассказал, нужно ли прививаться с высоким уровнем антител

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Вирусолог рассказал, нужно ли прививаться с высоким уровнем антител
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что высокий уровень антител в организме не гарантирует человеку полную защиту от коронавируса.

— Я бы не мерил антитела, так как титр — это только отчасти показатель вашей защищенности, — отметил врач.

Он уточнил, что если человек с высоким титром антител сделает вакцину от COVID-19, вреда от этого не будет.

Аграновский подытожил, что правильнее всего измерять свой уровень защиты от коронавируса с помощью временных характеристик. Так, он напомнил, что вакцина действует в организме от шести до девяти месяцев. Если с момента вакцинации прошло уже много времени, то, вероятнее всего, защита уже не может быть стопроцентной. В таком случае имеет смысл сделать прививку снова, передает слова вирусолога Ura.ru.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург также рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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