Москвичам рассказали, каких животных и птиц можно встретить в столице зимой

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

С приходом холодов дикие обитатели столицы, животные и птицы, либо впадают в спячку, либо запасаются едой впрок. О том, кто и как проводит зиму, каких птиц и зверей стоит подкармливать, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Из 245 видов птиц, обитающих в Москве, только 90 остаются в городе на зимовку. С наступлением холодов птицы могут сбиваться в смешанные стаи, чтобы вместе искать еду и защищаться от хищников. Такой командной работой отличаются большой пестрый дятел, поползень, пищуха, большая синица, лазоревка, пухляк и королек. Стаи этих птиц чаще можно встретить в московских парках, скверах и лесах.

На улицах города круглый год обитают серые вороны, галки, домовые воробьи и сизые голуби. Эти птицы также чаще остальных слетаются на подкормку. Специалисты рекомендуют угощать пернатых сырыми семенами подсолнечника, разными видами орешков. Питаются подкормкой и утки, для них можно захватить геркулес, но сыпать его надо на берег, а не в воду.

Фото: mos.ru

Некоторые птицы делают запасы на зиму. Например, так поступает с наступлением холодов сойка. Они запасаются желудями, которые складывают в разные места (в основном закапывают под деревьями). О половине своих запасов сойки забывают. Это помогает некоторым желудям благополучно прорастать.

Животные Москвы, впадающие на зиму в спячку, либо уже готовятся к ней, либо уже уснули.

— В Москве уже видят сны змеи, ящерицы и такие милые грызуны, как орешниковые сони, — передает слова начальника экоцентра «Конный двор» ГПБУ «Мосприрода» Светланы Подвинцевой официальный сайт мэра Москвы.

Некоторые животные старательно собирают еду. Среди них краснокнижный речной бобр. Эти животные валят деревья, чтобы добраться до молодых веток. Отмечается, что три–четыре семьи бобров живут на реке Сетунь. На ее притоке Алешинке можно увидеть самую большую бобровую плотину в Москве — 10–11 метров.

Кроме того, Мосприрода до 28 ноября приглашает жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню матери. В программе викторины, мастер-классы, лекции и тематические занятия.