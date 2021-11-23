Ученые назвали минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку

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Американские ученые из университета штата Огайо установили, сколько дней человеку необходимо отдыхать, чтобы восстановить здоровье.

Так, по мнению специалистов, для поддержания хорошего самочувствия людям необходим как минимум трехнедельный отпуск.

В исследовании принимали участие 100 женщин в возрасте до 30 до 60 лет. Они на шесть дней отправились на отдых в Калифорнию и сдавали анализы до и после поездки.

Результаты обследования показали, что здоровью может помочь даже четырехдневный отдых. При этом отдых длиной в неделю помогает на сто процентов избавиться от тревоги и помогает восстановить иммунитет.

Специалисты уточняют, что даже короткий отдых позволяет сократить количество биомаркеров, которые указывают на старение, передает Пятый канал.

Накануне врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, что если человек с трудом засыпает и плохо высыпается, то, возможно, в его организме не хватает мелатонина. Но прием данного гормона поможет только при определенных условиях. Она рассказала, что мелатонин — это гормон, который помогает быстро засыпать и спать спокойно. Если регулярно ложиться спать в час–два ночи, то в организме может возникнуть дефицит этого вещества, и человек будет испытывать проблемы со сном, предупредила медик.