Ученые назвали минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку
Американские ученые из университета штата Огайо установили, сколько дней человеку необходимо отдыхать, чтобы восстановить здоровье.
Так, по мнению специалистов, для поддержания хорошего самочувствия людям необходим как минимум трехнедельный отпуск.
В исследовании принимали участие 100 женщин в возрасте до 30 до 60 лет. Они на шесть дней отправились на отдых в Калифорнию и сдавали анализы до и после поездки.
Результаты обследования показали, что здоровью может помочь даже четырехдневный отдых. При этом отдых длиной в неделю помогает на сто процентов избавиться от тревоги и помогает восстановить иммунитет.
Специалисты уточняют, что даже короткий отдых позволяет сократить количество биомаркеров, которые указывают на старение, передает Пятый канал.
Накануне врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, что если человек с трудом засыпает и плохо высыпается, то, возможно, в его организме не хватает мелатонина. Но прием данного гормона поможет только при определенных условиях. Она рассказала, что мелатонин — это гормон, который помогает быстро засыпать и спать спокойно. Если регулярно ложиться спать в час–два ночи, то в организме может возникнуть дефицит этого вещества, и человек будет испытывать проблемы со сном, предупредила медик.