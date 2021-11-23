Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые назвали минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку

Полина Долганова

Общество
Ученые назвали минимальное количество дней для отдыха, необходимое человеку
Фото: Pixabay

Американские ученые из университета штата Огайо установили, сколько дней человеку необходимо отдыхать, чтобы восстановить здоровье.

Так, по мнению специалистов, для поддержания хорошего самочувствия людям необходим как минимум трехнедельный отпуск.

В исследовании принимали участие 100 женщин в возрасте до 30 до 60 лет. Они на шесть дней отправились на отдых в Калифорнию и сдавали анализы до и после поездки.

Результаты обследования показали, что здоровью может помочь даже четырехдневный отдых. При этом отдых длиной в неделю помогает на сто процентов избавиться от тревоги и помогает восстановить иммунитет.

Специалисты уточняют, что даже короткий отдых позволяет сократить количество биомаркеров, которые указывают на старение, передает Пятый канал.

Накануне врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева ранее рассказала, что если человек с трудом засыпает и плохо высыпается, то, возможно, в его организме не хватает мелатонина. Но прием данного гормона поможет только при определенных условиях. Она рассказала, что мелатонин — это гормон, который помогает быстро засыпать и спать спокойно. Если регулярно ложиться спать в час–два ночи, то в организме может возникнуть дефицит этого вещества, и человек будет испытывать проблемы со сном, предупредила медик.

Читайте также:
Отдых Врачи Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте