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Нейропсихолог рассказала, как привить современным детям любовь к чтению

Ирина Игнатенко

Общество
Нейропсихолог рассказала, как привить современным детям любовь к чтению
Фото: pixabay.com

Детский нейропсихолог Екатерина Каширская рассказала, как отвлечь современных детей от гаджетов и привить им любовь к чтению.

Специалист отметила, что главная задача родителей — показать детям, что свободное время можно проводить по-разному.

— Я бы не ставила этот вопрос как вопрос конкуренции между книгой и телефоном. Скорее, это вопрос наличия некой деятельности, о которой ребенок еще не знает, например, чтения и того, что это может приносить радость и удовольствие. И именно этому стоит детей учить, и именно это важно им показывать на собственном примере, — пояснила она в комментарии ФАН.

По словам специалиста, не нужно заставлять детей читать. В данном случае пример родителей работает гораздо лучше. Если родители сами не читают, им неинтересны книги, довольно сложно будет объяснить ребенку, почему нужно читать, почему это ценно и интересно.

Елена Каширская советует устраивать семейные вечера с совместным чтением книг и последующим обсуждением. Кроме того, в настоящее время можно приобрести интерактивные книги и игровые книжки, они смогут увлечь ребенка, вызвать у него интерес.

До этого эксперт высказался против цифровизации образования. По его мнению, остается спорным вопрос о пользе гаджетов в образовательном процессе, их влиянии на здоровье школьников.

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