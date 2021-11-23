Эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру

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Доктор технических наук, профессор, ординарный доцент факультета биотехнологий Университета ИТМО Александр Ишевский рассказал, как выбрать качественную красную икру.

По словам специалиста, правильная икра производится с середины мая по декабрь, в зависимости от вида рыбы и региона. Лучше всего, если продукт произведен на Камчатке и Сахалине — в естественных местах обитания лососевых.

Эксперт не советует покупать икру на развес. Обычно она стоит дешевле, но повышается шанс приобрести некачественный продукт.

Если продукт представлен на прилавке в прозрачной банке, можно оценить его на вид. Икринки должны быть цельными и не слипшимися. Плохой признак — наличие большого количества жидкости. Также стоит обратить внимание на цвет содержимого банки.

— В зависимости от сорта — от темно-розового до красного. Если она становится коричневой или начинает подтекать — это показатель некачественной икры, — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».

Кроме визуального осмотра при покупке фасованного продукта необходимо читать этикетку, особенно это касается икры в жестяной банке. По словам Ишевского, если указано, что икра сделана в водофорельном хозяйстве или на Дальнем Востоке в момент нереста, то это в 90 процентах случаев будет качественная икра.

До этого специалисты оценили шансы на снижение стоимости красной икры к Новому году.