Эксперт рассказал, как выбрать качественную красную икру
Доктор технических наук, профессор, ординарный доцент факультета биотехнологий Университета ИТМО Александр Ишевский рассказал, как выбрать качественную красную икру.
По словам специалиста, правильная икра производится с середины мая по декабрь, в зависимости от вида рыбы и региона. Лучше всего, если продукт произведен на Камчатке и Сахалине — в естественных местах обитания лососевых.
Эксперт не советует покупать икру на развес. Обычно она стоит дешевле, но повышается шанс приобрести некачественный продукт.
Если продукт представлен на прилавке в прозрачной банке, можно оценить его на вид. Икринки должны быть цельными и не слипшимися. Плохой признак — наличие большого количества жидкости. Также стоит обратить внимание на цвет содержимого банки.
— В зависимости от сорта — от темно-розового до красного. Если она становится коричневой или начинает подтекать — это показатель некачественной икры, — пояснил специалист в комментарии «Невским новостям».
Кроме визуального осмотра при покупке фасованного продукта необходимо читать этикетку, особенно это касается икры в жестяной банке. По словам Ишевского, если указано, что икра сделана в водофорельном хозяйстве или на Дальнем Востоке в момент нереста, то это в 90 процентах случаев будет качественная икра.
До этого специалисты оценили шансы на снижение стоимости красной икры к Новому году.