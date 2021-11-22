Специалисты оценили шансы на снижение стоимости красной икры к Новому году

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Стоимость красной икры в России останется на прежнем уровне в преддверии Нового года. Однако спрос на такой продукт перед праздником существенно увеличится. Такое мнение выразили опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, в настоящий момент деликатес стоит свыше пяти тысяч рублей за килограмм. Такой показатель стал рекордным максимумом.

Эксперты отметили, что в 2000 году стоимость красной икры составляла 675 рублей и 20 копеек, что в 7,4 раза меньше нынешней цены.

— Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная — больших объемов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен, — заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Специалист добавил, что на Камчатке икра стоит на порядок меньше. При этом дефицит сырья в регионе провоцирует увеличение спроса и цены на продукт.

Однако в пресс-службе компании «Гидрострой» уточнили, что стоимость красной икры в Новый год будет зависеть от ситуации на рынке в целом.

— Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому ее разбирают за любую стоимость, — передает РИА Новости сообщение сахалинской компании.

До этого доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, что новогодний праздничный стол обойдется семье из четырех человек почти в 11,5 тысячи рублей.