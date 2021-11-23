Началась планировка реорганизации участка бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Для реорганизации участка бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе» инвестором была начата разработка проекта планировки территории. Общая площадь территории составляет 29 гектаров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте заброшенной территории появится современный городской кластер с технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом и комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Отмечается, что в этот проект инвестор вложил более 45 миллиардов рублей.

Инвестора определяли в результате аукциона, в котором принимали участие 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени. Завершить проект планируется в 2035 году, а общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что ранее на территории находились производства, склады и автостоянка, которые остановили свою работу. Комплексное развитие района даст городу почти восемь тысяч рабочих мест, а также жилье для пяти тысяч человек.

— Будет построено почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, около 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации, — передает слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 22 ноября, сообщалось что масштабный жилой комплекс планируют построить в Метрогородке. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект застройки с двумя многосекционными корпусами уже одобрен Москомархитектурой. Общая площадь комплекса составит около 88 тысяч квадратных метров.