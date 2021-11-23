Эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге после Нового года

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Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал, что стоимость арендного жилья в городе с прошлого года увеличилась примерно на 10–15 процентов. Такой резкий скачок обусловлен в первую очередь неизменностью цен за весь прошлый год.

По словам эксперта, средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 24 тысячи рублей, а апартаменты стали еще дороже.

Щегельский пояснил, что с середины августа до конца октября происходит сезонное увеличение цены на фоне большого спроса на аренду квартир. В районе Нового года обычно изменений не происходит, а к весне снижается примерно на пять процентов.

По его мнению, не стоит ожидать нового скачка цен на аренду квартир в ближайшие месяцы.

— Он уже случился, дальше уже будет на таком же уровне. Ну и в соответствии с инфляцией, наверное. Наиболее вероятный вариант — в ближайшие месяцы произойдет замедление роста цен, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее эксперты назвали районы Москвы, где можно арендовать самое недорогое жилье.