Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге после Нового года

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, как изменятся цены на аренду квартир в Петербурге после Нового года
Фото: freepik.com

Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал, что стоимость арендного жилья в городе с прошлого года увеличилась примерно на 10–15 процентов. Такой резкий скачок обусловлен в первую очередь неизменностью цен за весь прошлый год.

По словам эксперта, средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 24 тысячи рублей, а апартаменты стали еще дороже.

Щегельский пояснил, что с середины августа до конца октября происходит сезонное увеличение цены на фоне большого спроса на аренду квартир. В районе Нового года обычно изменений не происходит, а к весне снижается примерно на пять процентов.

По его мнению, не стоит ожидать нового скачка цен на аренду квартир в ближайшие месяцы.

— Он уже случился, дальше уже будет на таком же уровне. Ну и в соответствии с инфляцией, наверное. Наиболее вероятный вариант — в ближайшие месяцы произойдет замедление роста цен, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Ранее эксперты назвали районы Москвы, где можно арендовать самое недорогое жилье.

Читайте также:
Санкт-Петербург Аренда Цены
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте