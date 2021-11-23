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Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках «Спутника Лайт»

Полина Долганова

Общество
Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках «Спутника Лайт»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Казахстана в настоящее время договариваются с российской стороной о возможных поставках в республику вакцины «Спутник Лайт». Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил глава Минздрава Казахстана Алексей Цой.

Он уточнил, что объем поставок пока неизвестен. Этот вопрос, по словам главы ведомства, можно будет обсуждать после получения соответствующего предложения от России.

Цой уточнил, что республике не требуется огромных объемов поставок, так как в Казахстане имеется достаточный запас вакцин. Кроме того, там произвели опытную партию препарата «Спутник Лайт».

— Произведена тестовая партия, чтобы технологию апробировать, ее обкатать и потом проверить непосредственно с институтом-разработчиком, — цитирует Цоя ТАСС.

В марте 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным попросил о дополнительной поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Тогда главы государств констатировали схожесть позиций в отношении дальнейшего укрепления потенциала Евразийского экономического союза и условились тесно взаимодействовать по этому направлению партнерства.

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