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Академик РАН оценил перспективы создания долгосрочной вакцины от коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Академик РАН оценил перспективы создания долгосрочной вакцины от коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев оценил перспективы создания вакцины от коронавируса, которая будет защищать человека на протяжении несколких лет.

Специалист пояснил, что главная причина короткого периода действия вакцин от ковида не в мутациях коронавируса. Все дело в том, что препараты действуют только на одну разновидность иммунитета. Вакцины, которые существую в настоящее время не стимулируют клеточный иммунный ответ, а стимулируют только гуморальный, то есть только выработку антител.

Виталий Зверев добавил, что для долгосрочного действия вакцины она должна стимулировать обе разновидности иммунитета. Именно благодаря такому двойному действию некоторые прививки достаточно сделать один раз в жизни.

По мнению специалиста, существует возможность создания подобной вакцины и от коронавирусной инфекции. В настоящее время над этим работают ученые.

— Это будет, скорее всего, живая аттенуированная (ослабленная) вакцина, либо это будут какие-то вакцины рекомбинантные, но которые будут нести те участки коронавирусных белков, которые будут еще и стимулировать клеточный иммунный ответ, — пояснил он в комментарии Life.ru.

До этого вирусолог рассказал, нужно ли прививаться с высоким уровнем антител.

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