Андрей Бочкарев рассказал о скором завершении ремонта участка Волоколамского шоссе

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Реконструкция Волоколамского шоссе — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до реки Сходни — близится к завершению. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что на участке магистрали открыли новый мост.

— Реконструкция Волоколамского шоссе велась в несколько этапов. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин открыл движение по новому мосту через реку Сходню, который построен в рамках седьмого этапа реконструкции шоссе, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что протяженность моста через Сходню составила 150 метров. Его возвели на месте старой конструкции 1937 года.

— На новом мосту количество полос движения увеличено до пяти в каждом направлении. Это существенно улучшит транспортную ситуацию не только на самом Волоколамском шоссе, но и на прилегающих дорогах, — уточнил он.

Заместитель мэра столицы заключил, что в рамках ремонтных работ на участке Волоколамского шоссе открыли около полутора километров дорог.

22 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню.