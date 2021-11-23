Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев рассказал о скором завершении ремонта участка Волоколамского шоссе

Виктория Сикерина

Город
Андрей Бочкарев рассказал о скором завершении ремонта участка Волоколамского шоссе
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Реконструкция Волоколамского шоссе — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до реки Сходни — близится к завершению. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 23 ноября.

Он отметил, что на участке магистрали открыли новый мост.

— Реконструкция Волоколамского шоссе велась в несколько этапов. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин открыл движение по новому мосту через реку Сходню, который построен в рамках седьмого этапа реконструкции шоссе, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что протяженность моста через Сходню составила 150 метров. Его возвели на месте старой конструкции 1937 года.

— На новом мосту количество полос движения увеличено до пяти в каждом направлении. Это существенно улучшит транспортную ситуацию не только на самом Волоколамском шоссе, но и на прилегающих дорогах, — уточнил он.

Заместитель мэра столицы заключил, что в рамках ремонтных работ на участке Волоколамского шоссе открыли около полутора километров дорог.

22 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню.

Читайте также:
Дороги Андрей Бочкарев Ремонт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Отец — основа для семьи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Все мнения
О проекте